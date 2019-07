La bella cestista Valentina Vignali si mostra su Instagram in un delizioso complentino intimo trasparente: impossibile guardare altrove.

Una versione di Valentina Vignali del tutto inedita, ma che, data la reazione dei suoi followers, sembra piacere moltissimo. Pochissime ore fa, infatti, la giovane e bella cestista ha pubblicato un delizioso e sorprendente scatto in intimo. Insomma, che dire? L’ex gieffina è davvero incantevole. E, come dicevamo, la reazione dei suoi più accaniti e numerosi sostenitori lo testimonia in piena regola. È solita condividere delle foto davvero pazzesco Valentina, è vero. Ma, ammettiamolo, con quest’ultimo si è davvero superata. Siete curiosi di vederlo anche voi? Beh, vi accontentiamo subito.

Valentina Vignali in intimo trasparente: la foto ‘bollente’ su Instagram

In questi ultimi giorni, Valentina Vignali, come raccontato in un nostro recente articolo, è in vacanza insieme al suo fidanzato Lorenzo Orlandi. Lo testimoniano, tra l’altro, le numerose foto che la cestista sta pubblicando su Instagram. È a Ponza. E, nonostante un piccolo incidente di percorso, l’ex gieffina sta trascorrendo delle ore in totale tranquillità e relax. Nonostante questo, però, la Vignali non perde occasione di poter condividere con i suoi accaniti sostenitori degli scatti di alcuni suoi shooting fotografici. Ecco. L’ultimo di essi, pubblicato pochissime ore fa, tra l’altro, è davvero incredibile. Come dicevamo precedentemente, l’ex concorrente del Grande Fratello si lascia immortalare con un delizioso completino intimo di colore rosa confetto. Ebbene. A parte, la smisurata bellezza, raffinatezza ed eleganza di Valentina, è impossibile non notare un particolare davvero ‘clamoroso’. L’intimo indossato dalla cestista è, infatti, trasparente. Lo si capisce chiaramente dalla foto che, ovviamente, abbiamo voluto riproporvi. Insomma, una visione davvero divina. Che, tra l’altro, ha conquistato tutti. Numerosi, infatti, sono stati i commenti d’apprezzamento per la ragazza. In effetti, com’è possibile dar loro torto?

