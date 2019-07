Sembra ufficiale la storia d’amore tra Viktorija Mihajlovic e Mattia Marciano: l’ultimo scambio di messaggi social parla completamente da solo.

È la coppia dell’estate. Parliamo di Viktoria Mihajlovic e Mattia Marciano. Rispettivamente la figlia di Sinisa Mihajlovic ed ex tronista di Uomini e Donne. In realtà, giravano voci su una loro presunta frequentazione già da diverse settimane, ma, a quanto pare, con questo gesto, i due sembrerebbero averlo confermato chiaramente. Cos’è successo? Poche ore fa, i due giovani ragazzi sono stati i protagonisti di un ‘particolare’ scambio di messaggi Instagram. Che, come dicevamo, farebbe davvero pensare che tra i due ci sia del tenero. Ma procediamo con ordine. E cerchiamo di capire, nel minimo dettaglio, cos’è accaduto tra i due ragazzi.

Viktoria Mihajlovic e Mattia Marciano, coppia dell’estate? Ecco cosa lo conferma

Come dicevamo quindi, l’indiscrezione di una possibile frequentazione tra Viktoria Mihajlovic e Mattia Marciano è stata lanciata qualche settimana fa dal settimanale ‘Chi’. Stando a quanto riportato dalla settimanale, infatti, i due si sarebbero conosciuti poco più di un mese fa. E da lì sarebbe scoccata la scintilla. Ovviamente, nessuno dei due era intervenuto sulla questione. Né una conferma, né una smentita. Insomma, nulla di nulla. Eppure, pochissime ore fa, i due ragazzi sono stati i protagonisti di un esilarante scambio di messaggi su Instagram che sembrerebbe confermare, a tutti gli effetti, queste voci. Ecco cos’è accaduto nel particolare:

Da come si può vedere quindi, la ragazza si riferisce chiaramente all’ultima novità di instagram. A quanto pare, infatti, la famosa applicazione non permetterà di vedere più quali sono le persone a cui piace un determinato scatto. Ecco. Ed è proprio in merito a quest’argomento che tra i due ragazzi parte un siparietto davvero simpatico. Dettata, probabilmente, dalla gelosia di Viktorija. E che, tra l’altro, sembra confermare che tra i due, ormai, c’è del tenero.

