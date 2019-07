Rocco Siffredi senza freni: il pensiero shock su Wanda Nara

Rocco Siffredi senza freni durante un’intervista radiofonica: il suo pensiero su Wanda Nara ha lasciato tutti senza parole.

Rocco Siffredi, presudonimo di Rocco Antonio Tano, ha rilasciato un’intervista durante la trasmissione radiofonica “La zanzara” in onda su Radio24. La star del porno ha fatto delle dichiarazioni forti su Wanda Nara, la famosa moglie agente. Momento delicato per la famiglia Icardi data la separazione con l’Inter: il futuro dell’attaccante più famoso della Serie A è incerto e così l’agente studia e lavora per trovare una soluzione. Intanto Siffredi dice il suo pensiero sull’argentina, volto famoso nel mondo del calcio: ecco le sue parole.

Rocco Siffredi senza giri di parole: il pensiero su Wanda Nara

L’attore pornografico si sa, non ha vergogna di nulla, e così a cuore aperto ha confidato il suo pensiero su un personaggio famoso di cui si parla molto ultimamente. Durante un’intervista a Radio24, Rocco Siffredi ha espresso alcune parole su Wanda Nara, la moglie agente di Mauro Icardi, attaccante dell’Inter.

“Numero uno in assoluto, sessualmente deve essere una bomba. Ma si vede, traspare, è una pornostar nata“: sono queste le sue parole riguardo l’argentina, volto noto nel mondo del calcio. Senza troppi giri di parole, il famoso attore pornografico l’ha definita “molto divertente” ed una “grande figa”: la vedrebbe bene come collega?

