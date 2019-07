Nuovo spiacevole episodio per Angela Nasti, la sua frase non è affatto piaciuta ai suoi sostenitori su Instagram: l’ex tronista ha ricevuto delle critiche.

Sono passati pochissimi giorni da quando Angela Nasti, dopo aver ufficializzato la sua storia d’amore con Kevin Bonifazi, è stata letteralmente invasa dalle critiche. Il motivo? La sua partecipazione a Uomini e Donne ed, in particolare, la sua fine della sua frequentazione con Alessio Campoli, suo corteggiatore e sua ‘scelta’. Eppure, da quel momento, le polemiche non si sono affatto placate. Anzi. Pochissime ore fa, infatti, l’ex tronista è stata nuovamente criticata aspramente su Instagram per una particolare frase. Da come si deduce, quindi, nulla di scandaloso o di grave. Eppure, i suoi ‘haters’ hanno trovato sempre un motivo per attaccarla. Ecco cos’è accaduto nello specifico.

Angela Nasti, la frase non piace ai suoi fan: scatta la polemica social

Da come è stato possibile capire dalle Instagram stories, seppure pochissime, di Angela e Chiara Nasti, le due sorelline napoletane, in quest’ultima settimana, sono ritornate ad Ibiza. Ritornate, sì. Perché, prima di partire per una piacevole e fantastica vacanza a Creta, le due influencer hanno trascorso qualche giorno sull’isola spagnola. Ecco. È proprio questo ‘dettaglio’ ed, in particolare, l’affermazione di Angela ad aver scatenato una vera e propria polemica social. Pochissime ore fa, infatti, l’ex tronista di Uomini e Donne ha pubblicato una sua foto su Instagram con la seguente didascalia: “Per chi non lo avesse capito, è la quarta volta in due mesi che vengo ad Ibiza”. Ecco. Sarebbe stata proprio quest’affermazione a scatenare una vera e propria dura reazione da parte dei suoi sostenitori. I quali si sono immediatamente riversati sotto la foto per sottolineare il loro dissenso:

Da come si può vedere quindi, la polemica riguarda principalmente un fattore economico. A detta di alcuni suoi fan, infatti, Angela ha la possibilità economica di farlo, mentre gli altri no. Siete d’accordo anche voi?

