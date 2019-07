Temptation Island Anticipazioni, Nicola sempre più vicino a Maddalena: Sabrina reagisce così. Ecco cosa vedremo nella prossima puntata.

Temptation Island si avvia alle battute finali. Manca un solo falò prima dell’ultimo, fatidico, falò di confronto tra le coppie che hanno deciso di mettersi in gioco. Tra queste ci sono anche loro, Nicola Tedde e Sabrina Martinengo. Ma se all’inizio era Nicola a disperarsi vedendo i video della sua fidanzata, dalle anticipazioni della prossima puntata vedremo ancora Sabrina in crisi. Il suo fidanzato, infatti, sembra essere sempre più preso dalla single Maddalena. Scopriamo cosa vedrà Sabrina.

Temptation Island Anticipazioni, Nicola sempre più preso da Maddalena: Sabrina reagisce così

La situazione per Nicola e Sabrina sembra farsi sempre più complicata sull’isola delle tentazioni. Se prima era solo il legame tra la donna e il single Giulio ad allontanare la coppia, ora ci mette del suo anche Nicola, che è sempre più vicino alla tentatrice Maddalena. Il loro legame sembra mettere in crisi Sabrina, che fino a poco fa sembrava aver quasi dimenticato il suo fidanzato. Tempo di ripensamenti? Ecco alcune immagini e anticipazioni sulla prossima puntata:

Ebbene si, Sabrina sembra essere sempre più in crisi. Cosa significano queste lacrime? Avrà capito di non voler perdere il suo Nicola? Quest’ultimo, nel frattempo, sembra aver trovato davvero un bel feeling con la tentatrice Maddalena, che sembra ricambiare l’interesse nei confronti del fidanzato. Come finirà tra la coppia? Sabrina vorrà recuperare il rapporto col fidanzato o spererà in una nuova avventura col single Giulio? Non ci resta che attendere le ultime, attesissime, puntate del reality! Appuntamento a lunedì sera!