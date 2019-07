Aurora Ramazzotti è a Capri con Sara Daniele e Paola Di Benedetto: ecco il divertente siparietto di cui sono state protagoniste le tre ragazze su Instagram.

Aurora Ramazzotti è tutto questo: un vero e proprio vulcano di energia, simpatia e bellezza. Pochissime ore fa, infatti, la figlia di Michelle Hunziker e del cantante Aurora Ramazzotti è stata protagonista di un divertente siparietto social insieme alle sue due amiche Paola Di Benedetto e Sara Daniele, figlia del cantante napoletano Pino Daniele. Non è assolutamente la prima volta che la giovane condivide sui social video così divertenti. Eppure. Queste Instagram stories sono davvero incredibili. È da poco partita per Capri. Sarà proprio qui, infatti, che le tre ragazze trascorreranno qualche giorno in totale tranquillità e relax. E così, prima di godersi una fantastica prima serata sull’isola, le tre ragazza regalano, ai loro fan, un episodio davvero esilarante. Ecco di cosa parliamo.

Aurora Ramazzotti a Capri con Sara Daniele e Paola Di Benedetto: il divertente episodio social

Come dicevamo quindi, siamo totalmente abituati ad una versione di Aurora Ramazzotti diciamo da ‘giullare’. La simpatia, ammettiamolo, è una qualità innata nella giovane ragazza. E, tra l’altro, non perde mai occasione di poterlo mostrare apertamente ai suoi numerosi ed affezionati sostenitori su Instagram. Pochissime ore fa, infatti, Aurora, insieme a Paola Di Benedetto e Sara Daniele, è protagonista di un episodio davvero divertente. È a Capri. E, in tenuta da serata, le tre ragazza si accingono a trascorrere le prime ore sull’isola napoletana. Ebbene. Ad ‘interrompere’, però, l’atmosfera pacifica, ci pensa Aurora. Che, in alcune sue Instagram stories, dapprima tocca la scollatura prosperosa dell’ex Madre Natura di Ciao Darwin. Ed, in seguito, poi quella di Sara. Tanto che, la figlia di Pino Daniele, ha prontamente esclamato: “Hai un serio problema con le t**e”. Immediata e, ovviamente, simpatica è stata la reazione di Aurora. Che, a sua volta, ha concluso: “Non avendole, mi viene voglia di toccarle”. Insomma, se questi sono i presupposti, si prospetta una soggiorno indimenticabile per le tre ragazze.

