Barbara D’Urso, messaggio enigmatico su Instagram: il countdown incuriosisce i fan. Ecco cosa ha postato la conduttrice nelle sue stories.

Barbara D’Urso si sta godendo le sue meritate vacanze. Dopo una stagione televisiva ricca di impegni, la conduttrice è nel bel mezzo della sua pausa. Ma niente paura. Barbarella tornerà in tv a settembre, con tutti i suoi programmi, tra cui il seguitissimo Live-Non è la D’Urso, che tornerà con una clamorosa novità. Ma, a quanto pare, di novità ce ne sono parecchie. Poco fa, Barbara D’Urso ha pubblicato una storia sul suo Instagram che ha davvero incuriosito i fan. Un messaggio enigmatico, che lascia intendere che la conduttrice sta preparando una sorpresa per il suo pubblico. Diamo un’occhiata.

Barbara D’Urso, messaggio enigmatico su Instagram: cosa bolle in pentola?

Il suo caffeuccio fa compagnia a milioni di telespettatori tutti i pomeriggi. Ma anche se adesso è in vacanza, la D’Urso ama tenersi in contatto con i suoi fan attraverso il suo profilo Instagram, dove è molto attiva. E proprio poco fa, la conduttrice ha lanciato un messaggio molto particolare attraverso le sue stories. Si tratta di un countdown, che ha incuriosito parecchio i fan. Ecco la foto:

Cosa vorrà dire il ‘meno tre’ postato da Barbara nelle sue stories? Sicuramente, la conduttrice di Canale 5 sta preparando qualche sorpresa per i suoi fan. Ma di cosa si tratta? Ebbene, la D’Urso non ha voluto svelare nulla sul suo messaggio criptico. Non ci resta che attendere tre giorni per scoprire cosa bolle in pentola! Secondo voi, di cosa si tratta?