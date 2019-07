Beatrice Valli sdraiata in spiaggia senza reggiseno nell’ultima foto postata su Instagram: la mano non copre tutto, fan in delirio.

Lei è in assoluto una delle corteggiatrici più belle mai apparse nello studio di Uomini e Donne. Parliamo di Beatrice Valli che col tronista che l’ha scelta, Marco Fantini, ha formato una splendida famiglia. Dopo l’esperienza nella trasmissione di Maria De Filippi, la Valli è diventata una famosa influencer: il suo profilo Instagram conta 2,1 milioni di followers. Merito senza dubbio della sua straordinaria bellezza, che la modella ha messo in evidenza nella sua ultima foto postata. Una foto ‘hot’, possiamo dirlo. La Valli si trova al mare, ma attenzione: niente bikini nella parte superiore! Diamo un’occhiata.

Beatrice Valli al mare senza reggiseno: la foto hot manda in tilt i fan

Basta poco a Beatrice Valli per incantare i followers. La corteggiatrice che ha rubato il cuore a Marco Fantini è una delle più amate di sempre dai fan di Uomini e Donne. Beatrice ha conquistato tutti grazie alla sua bellezza naturale, dote abbastanza rara nel mondo delle influencer. E qualche ora fa, la Valli ha messo in mostra alla grande la sua bellezza. Guardate un po’ il suo ultimo scatto:

Una vera e propria Venere. Beatrice si ritrae sdraiata a riva, ma il dettaglio che non è sfuggito ai fan è decisamente hot: l’influencer non indossa il reggiseno. E anche se si scopre le forme con la mano, lo scatto risulta ‘bollente’. A tal punto che, in molti, hanno chiesto alla Valli informazioni sulla gelosia del suo fidanzato. Come è scritto nella didascalia della foto, è stato proprio Marco, infatti, a suggerire alla sua Bea di pubblicare questa foto. Ma la ragazza ha messo a tacere ogni dubbio: “Non è geloso perché non gli do modo di esserlo!”