Belen Rodriguez al mare, sotto la maglia niente: il video postato dalla showgirl nelle Instagram Stories è ‘hot’. Date un’occhiata.

Belen Rodriguez ha deciso di far davvero impazzire i suoi fan, quest’estate. La sexy argentina non si è ‘accontentata’ dello scalpore creato dalla sua foto col gelato. Sul suo profilo Instagram, qualche ora fa, è spuntato un nuovo dettaglio ‘hot’, che non è di certo passato inosservato ai numerosi followers della Rodriguez. Belen si trova al mare, in barca, ma non indossa il costume, bensì un top nero. Sotto la maglia però, niente. E si vede molto chiaramente. Diamo un’occhiata alle stories che hanno infiammato Instagram.

Potrebbe interessarsi anche:

Belen Rodriguez al mare, sotto la maglia niente: i fan impazziscono

Quando si tratta di Belen Rodriguez, si sa, la temperatura sale. Eccome se sale. La bellissima moglie di Stefano De Martino è una vera bomba di sensualità. In tutto ciò che fa. E qualche ora fa, Belen ha postato nelle sue storie di Instagram un video che non è sfuggito agli occhi attenti del fan. Soprattutto per un particolare. Date un’occhiata a questo scatto:

Ebbene si, Belen è in barca, ma indossa il costume solo nella parte inferiore. Sopra un top nero, che non lascia molto spazio all’immaginazione. Sotto la maglia, la bellissima showgirl, non indossa niente. E questo basta e avanza per mandare in tilt i numerosissimi followers della Rodriguez. Che continua a riprendersi, inquadrando anche l’altro ‘pezzo forte’, il suo lato B:

Insomma, un video che non si può che definire bollente. Se odiate le alte temperature, c’è solo un consiglio che possiamo darvi: state lontani dal profilo di Belencita!