Qualche settimana fa fece scalpore la notizia della separazione tra Bradley Cooper e la modella Irina Shayk. I due dopo un matrimonio e una figlia hanno deciso di separarsi. Da questo momento, sono tantissimi i fan che hanno sperato in un avvicinamento tra l’attore e la cantante Lady Gaga. I due, infatti, dopo aver recitato nel film “A Star Is Born” si sono mostrati molto affiatati in pubblico. Sguardi complici che hanno fatto insospettire tutti. Tanto che si pensa che dietro la separazione tra Cooper e la modella russa, ci sia lo zampino di Lady Gaga. E non finisce qui, dalle ultime indiscrezioni pare che i due addirittura siano andati a vivere insieme a New York.

Lady Gaga e Bradley Cooper insieme?: L’indiscrezione fa impazzire tutti

Si tratta solo di voci, ma che si fanno sempre più insistenti. Secondo le ultime indiscrezioni Bradley Cooper e Lady Gaga stanno insieme anche se non sono mai stati visti o paparazzati.

Lo scoop arriva dal settimanale di gossip americano In Touch che ha annunciato il trasloco di Lady Gaga nella casa Newyorkese dell’attore 44enne nel West Village.

A star is born”. Tutto è cominciato da lì. Da quel duetto di “Shallow” che ha fatto sognare milioni e milioni di fan.