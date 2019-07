Chiara Biasi Instagram: il costume è troppo ‘basso’, spunta un dettaglio

Chiara Biasi su Instagram pubblica una foto con un costume che scivola troppo in basso: per questo motivo spunta fuori un ‘dettaglio’ che non poteva passare inosservato

Chiara Biasi è sicuramente una delle influencer più famose di Instagram. I social network sono pieni di foto sue e le donne non fanno altro che cercarle per ‘studiarne’ gli outfit, i costumi e quant’altro. Ecco, è proprio di costumi che parliamo in questo articoli. Un costume, in una foto pubblicata pochi giorni fa, risulta abbastanza ‘basso’. E per questo motivo lascia intravedere un ‘dettaglio’ inatteso. Si tratta di un tatuaggio. Sì, ma che tipo di tatuaggio? Che cosa rappresenta? Studiamolo insieme per capire meglio di cosa si tratta.

Chiari Biasi Instagram: il tatuaggio che spunta fuori dal costume

I follower sono sempre molto attenti a tutto quello che pubblica Chiara Biasi sul suo Instagram. Anche le follower. Forse per motivi diversi, ma questo è solo un dettaglio. Di sicuro, quindi, qualcuno si sarà accorto di quel tatuaggio che spunta fuori dal costume. Ma non tutti avranno capito di cosa si tratta. Che disegno è? Andandocene per un’idea, possiamo pensare ad una croce. Sì, guardandolo attentamente possiamo pensare a quello.

Spulciando nel suo profilo Instagram, ci siamo accorti che anche in altre foto è visibile (almeno in parte) questo tatuaggio. Il problema è che non si capisce perfettamente cosa sia. L’ipotesi più gettonata è quella della croce.

Non chiamatela fashion blogger

Influencer, sì. Quello va bene. Ma, a differenza di Chiara Ferragni e di altri personaggi molto seguiti su Instagram, Chiara non è una fashion blogger. Secondo quanto leggiamo nel suo libro, Chiaroscuri, la Biasi è una social media influencer. Collabora con diversi marchi di moda molto importanti. Ma da un po’ di tempo ha anche lanciato delle linee d’abbigliamento e di accessori come occhiali. Insomma, una ragazza che si dà da fare, considerato il fatto che ha solo 26 anni.