Diletta Leotta è senza ombra di dubbio una delle donne più desiderate del momento. La sexy conduttrice sportiva è un vero e proprio idolo per gli italiani, che impazziscono per le sue curve mozzafiato. Ma proprio negli ultimi giorni, molti cuori si sono infranti dopo la notizia del nuovo flirt della Leotta. Dopo la fine della storia con Matteo Mammì, Diletta è stata beccata con Daniele Scardina, alias King Toretto. Ed è stato proprio lui, per la prima volta, a parlare del flirt con la sexy bionda. Le sue parole hanno spiazzato tutti. Scopriamo insieme cosa ha svelato a La Gazzetta dello Sport.

Daniele Scardina rompe il ghiaccio: “Diletta Leotta è un’amica speciale”

“Diletta è un’amica speciale”. Con queste parole, King Toretto ha parlato del suo flirt con la bionda più amata d’Italia. A La Gazzetta dello Sport, il pugile ha raccontato alcuni dettagli della sua vita privata. E non poteva mancare la domanda su Diletta. Domanda alla quale Daniele avrebbe voluto non rispondere, ma alla fine, con un sorriso a testa bassa, ha dichiarato: “Io sono single, mi sono lasciato a gennaio, che male c’è?”. King Toretto, insomma, non nega affatto il legame con la bella Diletta, che ha conosciuto ad un suo incontro in cui lei era presentatrice: “L’ho conosciuta tramite amici, e poi.. si vede nelle foto. È un’amica speciale”. Insomma, molto speciale aggiungeremmo. Dato che, direttamente da Ibiza, sono arrivate anche le foto dei primi baci della neo coppia. Senza dubbio, la coppia dell’estate!