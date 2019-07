Festival di Sanremo 2020: le date ufficiali della manifestazione

Sanremo 2020 date di inizio del Festival ufficiali da parte della RAI ecco cosa sapere.

Mancano ancora diversi mesi all’inizio del Festival di Sanremo 2020, eppure a Roma, in Via Mazzini nella sede della RAI il lavoro procede alacremente per trovare i conduttori e per scegliere le canzoni dei big che parteciperanno. Intanto però è stata svelata la settimana in cui si svolgerà Sanremo 2020.

Date Festival Sanremo 2020: dal 4 all’8 febbraio 2020

A Roma si è svolto il 18 luglio l’incontro ufficiale tra il Sindaco di Sanremo e i vertici Rai per decidere le date in cui si svolgerà il Festival. Secondo le ultime novità il festival si terrà dal 4 all’8 febbraio, anticipatamente rispetto a quanto successo negli ultimi anni. Come sempre Sanremo andrà in onda sulla RAI e, per quanto riguarda Sanremo Giovani ci sarà un unico appuntamento, non più due, che andrà in onda a dicembre, sempre sulla RAI.

Conduttore Festival 2020: chi sarà

Intanto circola il mistero su chi sarà il conduttore del Festival 2020. Il nome del conduttore resta avvolto nella nebbia, ma il più papabile sembra essere Amadeus che, intanto, torna alla conduzione di Ora o Mai Più programma che verrà interrotto durante la settimana del Festival, cosa che fa presupporre che sia proprio lui a condurre il Festival di Sanremo 2020 anche se i nomi di Mogol e Alessandro Cattelan non sono ancora svaniti nel nulla. Intanto per scoprire chi saranno i conduttori ufficiali bisogna aspettare ancora molto, probabilmente il prossimo vertice RAI che si terrà a settembre nel quale verranno definiti i punti finali della kermesse e, si spera, entro dicembre dovremo anche scoprire chi saranno i cantanti che parteciperanno alla gara e che cercheranno di vincere il Festival in questa nuova edizione.

Per essere sempre aggiornato su tutti gli eventi che si terranno in Italia durante l’estate 2019, clicca qui!