Per una nota rivista italiana, Elisa Isoardi si mostra senza reggiseno: la foto, pubblicata su Instagram, manda letteralmente in visibilio tutti.

Una versione del tutto inedita di Elisa Isoardi, bisogna ammetterlo. Ma che, dati i risultati, ha riscosso un successo davvero clamoroso. Per la nota rivista ‘Gente’, la conduttrice de La Prova del Cuoco si mostra completamente senza reggiseno. Ovviamente, non è affatto nuda. Anzi. La bella ex modelle piemontese preferisce coprirsi con le mani. Eppure, però, i risultati si vedono tutti.

Elisa Isoardi senza reggiseno parla della sua estate

È stata una lunga ed interessante intervista quella di Elisa Isoardi per il settimanale Gente. Tra l’altro con un copertina del genere, le parole della conduttrice non potevano essere altrettanto. Perché, è vero. Nonostante, la bella piemontese si mostri completamente senza reggiseno, la ‘chiacchierata’ è stata davvero appassionante. In attesa di una nuova edizione de La Prova del Cuoco, sulle pagine del settimanale, la sua conduttrice si mostra in una versione davvero diversa dal solito. Elisa, infatti, dichiara che, nonostante un periodo non affatto facile per lei, è riuscita a ritrovare la serenità.

