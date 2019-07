Elisabetta Canalis infiamma Instagram: sotto la maglia non indossa niente, i fan impazziscono dopo l’ultima foto postata dalla showgirl.

Tra le veline che hanno ballato sul bancone di Striscia la Notizia, è in assoluto una delle più amate. Parliamo di lei, Elisabetta Canalis, che è rimasta nel cuore dei fan insieme alla sua collega bionda Maddalena Corvaglia, con cui avrebbe litigato. La splendida sarda è una delle donne più apprezzate dagli italiani, sopratutto per la sua bellezza naturale e semplice. Dote rara nel mondo dello spettacolo. E nonostante non appaia molto in tv, la bellissima Elisabetta può contare su una grandissima schiera di fan che la seguono e la apprezzano sui social, in particolare su Instagram. Come è accaduto qualche ora fa con l’ultimo scatto della Canalis. Uno scatto decisamente hot: sotto la maglia, la bella Eli, non indossa nulla. Diamo un’occhiata.

Potrebbe interessarti anche:

Elisabetta Canalis infiamma Instagram: sotto la maglia niente, si vede chiaramente

Basta poco a Elisabetta Canalis per fare impazzire i suoi followers. La sua bellezza incanta ogni giorni tantissimi fan. Ma qualche ora fa, la regina delle veline more ha davvero infiammato Instagram. Con questa foto:

La bellissima sarda si trova ad Alghero. La foto la ritrae in tutta la sua bellezza. Un sorriso smagliante illumina lo scatto, ma è un altro particolare ad attirare l’attenzione di tutti. Un dettaglio che possiamo definire hot. Lo avete notato? Sotto la maglia, la bella Elisabetta sembra non indossare proprio nulla. E il top non lascia molto spazio all’immaginazione. Lo scatto diventa ‘bollente‘ e scatena i fan. Che, come sempre quando si tratta della Canalis, hanno invaso il post di cuoricini e commenti di apprezzamento. Che dire, passa il tempo ma Elisabetta Canalis no!