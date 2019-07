Elisabetta Gregoraci in bikini nella sua ultima foto postata su Instagram: fisico mozzafiato, i follower impazziscono. Ecco lo scatto che ha infiammato i fan.

L’estate è la stagione preferita dei vip. Ma, diciamolo, anche dei loro fan. Con la bella stagione, arrivano anche le foto al mare. E molto spesso, si tratta di scatti davvero ‘bollenti’. Come quello postato qualche ora fa dalla bellissima Elisabetta Gregoraci, che si è mostrata su Instagram in tutta la sua bellezza. Finita sui giornali di gossip per la sua nuova relazione con Francesco Bettuzzi, la Gregoraci indossa un bikini che ha fatto letteralmente impazzire i suoi followers. Siete curiosi? Date un’occhiata.

Elisabetta Gregoraci in bikini: il fisico statuario manda in tilt Instagram

Tra le cosiddette ‘vip’, lei è tra le più amate. Elisabetta Gregoraci sembra davvero mettere d’accordo tutti. L’ex moglie di Flavio Briatore non è solo bella, ma appare molto semplice e alla mano. Anche sui social, dove spesso ama rispondere personalmente ai commenti dei fan. Motivi, questi, che rendono la showgirl calabrese amatissima anche dalle donne. Ma sono stati gli uomini ad essere maggiormente colpiti dall’ultimo scatto della Gregoraci. Una foto in costume, in cui Elisabetta mette in mostra il suo fisico scultoreo. Guardare per credere:

Eh si, ve lo avevamo detto. La Gregoraci appare più in forma che mai nel suo coloratissimo bikini, che mette in mostra le notevoli forme della conduttrice. Un fisico che farebbe invidia a chiunque e che ha scatenato i fan. La foto, come sempre quando si tratta della showgirl, ha ottenuto in poco tempo il pieno di like e commenti. Tra i quali spicca quello di un’altra bellezza italiana, Melissa Satta, che ironizza: “Senza fisico!”.