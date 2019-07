Giulia e Silvia Provvedi: balletto scatenato, poi l’epilogo ‘imbarazzante’. Le Donatella trascinano il web in grosse risate. Cosa è successo?

Una serata per nulla sobria quella che ieri hanno vissuto le Donatella. Giulia e Silvia Provvedi, spesso protagoniste del web in quest’estate di fuoco, continuano a scatenare sorrisi tra i follower che seguono il loro profilo Instagram ufficiale. Un’occasione speciale le ha riunite con altre amiche note nel mondo dello spettacolo e le sorelle più chiacchierate dei social non hanno perso modo di mettere in mostra il loro ego e i caratteri sprint. L’annuncio era stato chiaro, ma vediamo cosa è successo.

Giulia e Silvia Provvedi, l’episodio social è imbarazzante, ma le premesse erano chiare.

Il video postato dalle Donatella ha subito fatto il giro del web. I presupposti della serata lasciavano credere che nulla sarebbe stato troppo tranquillo, è così è stato. Giulia e Silvia hanno preso parte alla festa di laurea di Martina Hamdy, loro cara amica e conosciuta in tv come presentatrice meteo di Canale 5. Un’occasione speciale per ritrovarsi anche con altre amiche, tra cui Giulia Salemi, anch’essa reduce di pettegolezzi bollenti dopo la fine della storia con Francesco Monte. LE due sorelle parlavano chiaro: “PAROLA D’ORDINE: Stasera Non devo passare INOSSERVATO/A”, cita il post, e le Provvedi sono state di parola. Il video le ritrae intente a ballare in compagnia di alcune amiche e di Stefano Sala. Il bellissimo modello traina il gruppo a ritmo di musica, fino a trascinarle, stile sandwich, tutte per terra.

Il momento è stato immortalato e non poteva non essere condiviso sui social, coinvolgendo i fan e lasciandoli sorridere ancora una volta.