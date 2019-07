Ilary Blasi Instagram: meravigliosa con abito e trucco da cerimonia

Ilary Blasi meravigliosa su Instagram: la foto in abito da cerimonia fa impazzire di gioia i fan.

Ilary Blasi, conduttrice televisiva, showgirl, attrice e moglie dell’ex capitano della Roma, Francesco Totti, è una donna di una bellezza incredibile. Classe 1981, romana al 100%, la Blasi si è scattata una foto in auto mentre si stava dirigendo ad un matrimonio e la sua bellezza è evidente.

Instagram, Ilary Blasi da capogiro in abito da cerimonia

Le immagini pubblicate su Instagram parlano da sole. Ilary è bellissima, meravigliosa con questo abito e trucco da cerimonia che danno ancora più risalto alla sua bellezza. I fan hanno premiato questa foto con moltissimi apprezzamenti e hanno notato la bellezza incontrastata della showgirl.

Ilary Blasi, una carriera all’insegna del successo

I primi passi nel mondo dello spettacolo Ilary Blasi li muove nel 2001 a Passaparola come valletta insieme a Silvia Toffanin, Alessia Ventura e Alessia Fabiani. Subito dopo questa esperienza conduce Top of the Pops con Alvin e la sua bravura viene premiata perché nel 2006, pochi anni dopo, conduce il Festival di Sanremo insieme a Giorgio Panariello e Vittoria Cabello. Si tratta di una conduzione molto importante, su un palco di grande rilievo come quello del Teatro Ariston. La sua carriera da quel momento prende letteralmente il volo e dal 2007 la vediamo alla conduzione delle Iene su Italia 1. Nel tempo la abbiamo anche vista al Grande Fratello vip, ossia la seconda edizione del Grande Fratello con i concorrenti non famosi. Riconfermata poi nel 2017/2018 si occupa di nuovo sia del Grande Fratello vip che delle Iene. Insomma Ilary Blasi è una mamma, una attrice e una showgirl impegnatissima che riesce benissimo in ogni cosa che fa e la sua bellezza sembra non mutare nel tempo anzi, la moglie di Francesco Totti è sempre più sorprendente e con questo look da cerimonia ancora di più!

