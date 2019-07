Elettra Lamborghini su Instagram ha pubblicato uno scatto super sexy avanti lo specchio: il costume è mini, i fan sono impazziti.

La famosa cantante della musica latina sta scalando le classifiche italiane e spagnole con i suoi nuovi singoli: Fanfare con Guè Pequeno, Tocame con Pittbull, Corazόn Morado sono alcuni dei brani del nuovo album uscito lo scorso giugno. Oltre che essere una delle “twerking queen” più amate di sempre, sui social è molto attiva e condivide con i suoi fan momenti divertenti della sua vita ed anche scatti “super hot”. L’ex giudice di The Voice of Italy ha fatto impazzire i suoi fan con un IG story da capogiro.

Elettra Lamborghini su Instagram: costume mini, il fisico scolpito fa impazzire tutti

Un fisico statuario rendono Elettra molto bella: i fan la amano non solo per il suo “twerk”, per la sua bellezza e sensualità ma anche per il suo bel carattere. La Lamborghini, a the Voice of Italy ma anche sui social, ha fatto uscire la sua personalità esplosiva e divertente. Sui social oltre a far sorridere tutti, pubblica degli scatti particolarmente sexy. Questo è di poche ore fa:

Molti credevano che la cantante bolognese si fosse rivolta alla chirurgia estetica: alla domanda “sei rifatta?”, la risposta di Elettra è sempre stata molto chiara. La giovane ereditiera ha sempre dichiarato di non aver rifatto nulla del suo corpo: la sua è tutta bellezza al naturale.

