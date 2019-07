Chiara Ferragni preoccupata: l’allarme per la nuova regola di Instagram

Chiara Ferragni si è mostrata preoccupata: l’allarme è per la nuova regola di Instagram che non prevede più like ai post.

Instagram sta cambiando e da pochi giorni si parla solo del prossimo aggiornamento che sta facendo andare in tilt gli utenti, in particolar modo gli influencer. L’app comprata da Facebook ha deciso di eliminare il numero di like dai post: quest’innovazione mira a cambiare l’utilizzo dei social con l’intento di far esprimere il giudizio degli utenti dinanzi uno scatto o un video senza essere condizionati. Cosa ne pensano però tutti coloro che ci lavorano con il social network? Chiara Ferragni si è mostrata particolarmente preoccupata…

Chiara Ferragni si informa: su Instagram l’influencer chiede dei suoi like

Chiara Ferragni è una delle fashion blogger più famose al mondo: la scomparsa dei like su Instagram potrebbe essere un vero e proprio fallimento per il tipo di lavoro che svolge sui social. Il network prevede che solo l’autore del post vedrà quante persone hanno apprezzato quel post: l’imprenditrice digitale si è allarmata e con delle IG story ha fatto alcuni sondaggi.

La moglie di Fedez e mamma del bellissimo Leone ha chiesto ai suoi follower: “Tanti utenti mi stanno dicendo che non riescono a mettere like alle mie foto, succede anche a voi?“. Ha poi messo opzione sondaggio prevista da Instagram e per fortuna ancora quasi tutti possono vedere i like sotto i suoi post. Una volta che le nuove regole saranno messe in pratica, su cosa punteranno gli influencer che guadagnano grazie ai like ed alle visualizzazioni?

