In questo ultimo mese non si fa che parlare di altro: Temptation Island Vip. Nonostante, infatti, stia andando ancora in onda la versione ‘normale’, è quasi tutto pronto per la versione celebrity del programma. Sembra essere stata confermata al timone dello show Alessia Marcuzzi. La quale, dopo l’addio di Simona Ventura, è risultata essere la candidata migliore per questo tipo di programma. Il vuoto totale, invece, per quanto riguarda i concorrenti. Al momento, infatti, non sono stati dati ancora i nomi delle coppie che vi parteciperanno. E se, recentemente, vi abbiamo parlato del ‘rifiuto’ di Alex Belli e Delia Duran, adesso, invece, vi parleremo della verità di Kikò ed Ambra sulla loro partecipazione.

Kikò ed Ambra a Temptation Island Vip? Ecco tutta la verità

Come dicevamo quindi, non sono stati ancora dati i nomi dei concorrenti ufficiali della seconda edizione di Temptation Island Vip. Certo, è vero, mancano ancora diversi mesi. Eppure, però, in seguito ad una rivelazione di Ambra Lombardo, sono circolate diverse voci su una presunta partecipazione al programma dell’ex professoressa insieme al suo compagno Kikò. La loro, com’è noto a tutti, è stata una storia nata sotto i riflettori. Chissà, entrare a fare parte del cast ufficiale dello show potrebbe fare bene ad entrambi. Ecco. A proposito di tale indiscrezione e supposizione è intervenuto, però, il parrucchiere romano. Che, in una recente intervista per il blog Isa & Chia, ha rivelato tutta la verità. Smentendo categoricamente questa falsa notizia. Le parole dell’ex marito di Tina Cipollari, quindi, sono abbastanza esaustive. Salvo ultimi colpi di scena, la coppia della scorsa edizione del Grande Fratello non parteciperà affatto alla seconda edizione di Temptation Island Vip.

