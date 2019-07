Lorella Boccia, scena da brividi mentre nuota nel mare della Polinesia. Il panorama mozzafiato lascia intravedere il fondale. Si sarà tuffata Lorella?

Una scena che mette i brividi quella racchiusa nel post pubblicato da Lorella Boccia. La bella ballerina di Canale 5, che da poco cha detto sì sull’altare alla sua dolce metà, è in viaggio di nozze in Polinesia. Un panorama pazzesco, se non fosse per un particolare che non proprio a tutti ispirerebbe un tuffo a mare. Un post che fa rabbrividire i fan, a metà tra la curiosità e la preoccupazione. Si sarà tuffata Lorella?

Potrebbe interessarti anche:

Lorella Boccia dalla Polinesia: lo scatto mette i brividi, ma è tutto sotto controllo

Il panorama mozzafiato della Polinesia è racchiuso tutto nello scatto che poche ore fa Lorella Boccia ha pubblicato sul suo profilo Instagram. La bellissima ballerina, che dopo esser convolata a nozze è in viaggio con suo marito, si sta godendo le acque cristalline e ha voluto mostrare ai suoi follower cosa l’aspettasse a largo. Un branco di squali l’attende prima dell’immersione in acqua, ma Lorella si mostra sorridente e in tutto il suo splendore. In quelle zone, ovviamente, è rinomato incontrare a largo ogni varietà di specie marina e la Boccia lo sa bene. Ironizza nel post, in cui non nasconde affatto le sue forme. Il costume che copre poco mette in risalto un fisico statuario non indifferente e il testo che accompagna il post richiama la rinomata canzone che ha fatto impazzire grandi e piccini.

Uno scatto che mette i brividi, ma siamo sicuri che lo splendore di quelle acque avrà accolto Lorella e la sua dolce metà, pronti a tuffarsi senza troppo timore. Un viaggio che ricorderanno a lungo, non solo per l’importanza, quanto per le meraviglie che ogni giorno Lorella e Niccolò Presta si stanno godendo in tutto relax. Un vero e proprio Paradiso naturale, che lascerà nei loro ricordi l’amore dei primi giorni e la bellezza di posti incontaminati.

Per essere sempre aggiornato su tutto ciò che accade nel mondo dello spettacolo e per non perderti nessun aggiornamento, news e indiscrezione sui VIP e i personaggi del momento più seguiti della TV e dei social —> clicca qui