Mattia Torre è morto all’età di 47 anni dopo aver combattuto duramente con un tumore. Lo ricordano tutti come un eccellente regista e sceneggiatore. In particolare, nel ruolo che interpreta nella serie TV ‘Boris’. Gli hanno dato l’ultimo saluto i suoi parenti proprio nelle prime ore di oggi, 19 luglio 2019.

Morto Mattia Torre all’età di 47 anni

Non ci sono molte parole per scrivere della morte di un uomo come Mattia Torre all’età di 47 anni. Il tumore l’ha strappato all’affetto dei suoi cari in età prematura. Per questo, non possiamo che ricordarlo con profonda tristezza nel cuore. Mattia era, come detto, un regista ed uno sceneggiatore. Ha prodotto tantissime serie e diversi spettacoli anche per il teatro. In tv, è andato in scena con 456, nella trasmissione di Serena Dandini The show must go off, e con Dov’è Mario, la serie TV che aprì le porte al ritorno di Corrado Guzzanti sul piccolo schermo.

A Roma ha conosciuto Giacomo Ciarrapico, il quale gli ha proposto una collaborazione alla scrittura della serie TV Boris, insieme a Luca Vendruscolo. E, tra le altre, ricordate ‘Ogni maledetto Natale’? Sì, anche quel film porta la firma di Mattia Torre. Tra le varie opere teatrali, possiamo annoverare il monologo È colpa di un altro, letto da Valerio Mastandrea ha letto nel corso dell’ultima puntata della stagione 2018-2019 di Propaganda Live su La7.

La serie TV, Boris

Forse la più importante delle opere che ce lo fanno ricordare. Tutti la ricordano. Una serie TV che ha appassionato migliaia e migliaia di italiani. E’ andata in onda nel 2007 per la prima volta nel 2007 su Fox, dunque 12 anni fa circa. L’ultima puntata della serie è invece stata trasmessa nel 2010. Fino ad allora erano andati in onda ben 42 episodi.