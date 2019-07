Temptation Island, il tentatore Sammy Hassan senza freni: ecco cosa pensa di Cristina e David, che hanno deciso di lasciare il programma insieme.

Cristina Incorvaia e David Scarantino formano una delle coppie di questa edizione di Temptation Island. Conosciutisi nello studio di Uomini e Donne, i due hanno deciso di mettere alla prova i loro sentimenti nel reality condotto da Filippo Bisciglia. Tra loro c’è stato lieto fine, dato che nella scorsa puntata abbiamo visto che hanno concluso il falò di confronto uscendo insieme dalla trasmssione. Ma non tutti sono convinti del loro amore. Tra questi Sammy Hassan, il tentatore che si è avvicinato molto a Cristina nel programma. Ecco cosa ha raccontato al magazine di Uomini e Donne.

Temptation Island, il tentatore Sammy senza freni: i dubbi su Cristina e David

Cristina Incorvaia e David Scarantino hanno deciso di proseguire la loro storia d’amore. Nonostante alcuni problemi riscontrati nel programma, la coppia ha abbandonato Temptation Island con un happy ending. Che, però, non ha entusiasmato proprio tutti. Sammy Hassan, il single a cui Cristina si è legata durante il reality, non scommetterebbe molto sulla durata della storia tra i due protagonisti di Uomini e Donne. Il tentatore dichiara che, avendo parlato a lungo con Cristina, pensa che fin troppe cose non vadano bene nel suo rapporto con David: “Troppe incomprensioni e poca comunicazione, non sembrano disposti a trovare punti d’incontro”. Insomma, Sammy non si è fatto proprio una bella idea della coppia. ‘Colpa’ sicuramente degli sfoghi di Cristina durante il programma: “Loro vogliono cambiarsi a vicenda, ma a questa età non bisognerebbe perdere tempo con chi non rispetta i propri canoni”. Per Sammy, insomma, la relazione tra Cristina e David non sembra avere vita molto lunga! E voi, siete d’accordo con lui?