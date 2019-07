Valentina Lodovini in intimo: scollatura ‘esagerata’, Instagram in delirio

Valentina Lodovini si mostra su Instagram in una foto che ha scatenato migliaia di follower tra mi piace e commenti: tantissimi i complimenti che arrivano al post…

Valentina Lodovini è senza dubbio una delle attrici più belle del panorama italiana. Ultimamente, molto probabilmente era sul set di un nuovo film, mentre si guarda allo specchio con una corona sul capo. E’ in abbigliamento intimo e la scollatura, di certo, non passa inosservata. I fan su Instagram ringraziano e, tra l’altro, fanno piovere complimenti al suo post. Lo sguardo serio, quasi imbronciato, e il trucco cupo fanno pensare ad un film che no, non può essere una commedia comica. Anche la didascalia contribuisce: “GAME OVER, thank you for playing”.

Valentina Lodovini in intimo allo specchio: il dettaglio che non passa inosservato

Beh, come detto, è la scollatura che non può assolutamente passare inosservata in una foto del genere. Alla frase scritta dalla Lodovini arrivano commenti del tipo: “Grazie a te! Non vedo l’ora di rivedere un tuo spettacolo”. Oppure: “Bellissima e bravissima come poche”. Insomma, i follower hanno le idee ben chiare su Valentina, che è senza dubbio un’attrice meravigliosa. Ecco il post:

Benvenuti al Sud: l’apice del successo?

Ha studiato tanto e ha fatto tanta gavetta, Valentina. Tuttavia, possiamo dire che abbia raggiunto l’apice del successo con il film Benvenuti al Sud con Alessandro Siani. Nel film, interpreta la ex ragazza di Mattia (Alessandro Siani). Un rapporto complicato, soprattutto all’inizio della pellicola. La svolta nel rapporto arriva solo quando c’è un confronto approfondito tra i due. Valentina interpreta egregiamente la sua parte e, anche per questo, conquista diversi registi italiani. Con Benvenuti al Sud Valentina vince il David come migliore attrice non protagonista. Successivamente, ci sarà per lei Benvenuti al Nord, per poi arrivare a Passione sinistra con Alessandro Preziosi. Non solo, la vedremo anche nel film Ma che bella sorpresa, ancora al fianco di Bisio.

Per essere sempre aggiornato su tutto ciò che accade nel mondo dello spettacolo e per non perderti nessun aggiornamento, news e indiscrezione sui VIP e i personaggi del momento più seguiti della TV e dei social —> clicca qui