Valentina Vignali dieta, duro sfogo su Instagram riguardo il suo peso: l’ex gieffina ha condiviso un video in cui mostra i risultati della sua dieta.

Sono passate ormai settimane e settimane dall’ultima puntata del Grande Fratello. Valentina Vignali è stata tra le protagoniste indiscusse di questa edizione più recente. Il suo percorso è stato lungo e travagliato, dai conflitti con il dietologo Lemme fino al litigio in diretta con Francesca Cipriani. Insomma, la cestista non si è fatta mancare nulla.

Oltre la bella esperienza, Valentina Vignali ha portato con sè fuori dalla casa ben 12 kg in più. Molti hanno, infatti, accusato la ragazza di fare eccessivo uso di Photoshop considerata la diversità con le sue foto. Ma la Vignali ha più volte ribadito di essere semplicemente ingrassata.

Le polemiche non si sono placate e, ciò, ha portato a un duro sfogo su Instagram.

Valentina Vignali dieta: duro sfogo su Instagram riguardo il suo peso

Subito dopo essere uscita dalla casa del Grande Fratello, ed essersi pesata, Valentina Vignali ha deciso di iniziare una dieta e tornare in forma. Nonostante gli evidenti progressi, molti utenti continuano ad affermare che la Vignali modifichi le sue foto con Photoshop pubblicando post in cui risulta essere completamente diversa da com’è nella realtà.

Stufa di questi commenti, l’ex protagonista del GF, oggi ha condiviso un video in cui mostra il suo fisico, accompagnato da un durissimo sfogo: