Eliana Michelazzo è la protagonista di un nuovo capitalo nel ‘Caso Pamela Prati’: ecco le nuove e sorprendenti rivelazioni dell’ex agente della showgirl.

Nonostante siano passati alcuni mesi dalla fine del ‘Caso Pamela Prati’, Eliana Michelazzo, in una recente intervista per Fanpage, ritorna sull’argomento. In questa ‘chiacchierata’, l’ex agente della Prati non solo racconta la sua vacanza ad Ibiza. Durante la quale è stata letteralmente truffata. E costretta a vivere soltanto con 200 euro. Ma, come dicevamo, è ritornata sull’affare Marco Caltagirone. Lasciandosi andare, quindi, a delle nuove e sorprendenti rivelazioni. Sappiamo tutti che, se la totale inesistenza dell’imprenditore romano e fantomatico futuro marito della showgirl sarda è venuta fuori, è proprio perché l’ex corteggiatrice ha deciso di confessare tutto l’artefatto. Ecco che però, pochissimi giorni fa, ha raccontato molto altro ancora.

Potrebbe interessarti anche:

Eliana Michelazzo, nuove rivelazioni sul ‘Caso Pamela Prati’: davvero incredibile

Come dicevamo quindi, in una recente intervista per Fanpage, Eliana Michelazzo si è lasciata andare a delle nuove e sorprendenti rivelazioni sul caso Pamela Prati. È stata proprio lei ad iniziare a raccontare la verità negli studi televisivi di Barbara D’Urso di Live. E, a quanto pare, sarà proprio lei ad aggiungere nuovi dettagli. In tutte le sue versioni, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne si è sempre rivelata essere la vittima di Pamela Perricciolo, altra agente di Pamela Prati. Sarebbe stata proprio la calabrese, stando a quanto riferisce la Michelazzo, ad ‘organizzare’ tutto. A partire, quindi, dal fantomatico Simone Coppi, presunto marito di Eliana. Fino alla questione Marco Caltagirone. Eppure, però, la romana ha sempre dichiarato di aver visto in alcune foto l’imprenditore romano che, l’8 maggio, avrebbe dovuto sposare la showgirl sarda. Ecco. È proprio su questo punto, infatti, che Eliana si lascia andare a nuove dichiarazioni. Stando a quanto dichiarato dall’ex corteggiatrice a Fanpage, la Michelazzo avrebbe visto due Caltagirone differenti. E quando è stato fatto notare alla Perricciolo, quest’ultima aveva svelato che Marco era un pentito. E che, quindi, non poteva mostrarsi liberamente. Dichiarazioni a cui Eliana ha sempre creduto. Insomma, si aggiunge un nuovo capitolo a questa storia.

Per ulteriori news su Eliana Michelazzo e il ‘caso Pamela Prati’ –> clicca qui