Chiara Ferragni, clamoroso ‘errore di stile’ per lei: ecco cosa ha indossato l’influencer nelle sue ultime foto su Instagram. Lo hanno notato tutti.

Chiara Ferragni è una delle donne italiane più influenti al mondo. La sua passione per la moda l’ha resa l’influencer numero uno nel nostro Paese. Ma ci credereste mai che proprio la bellissima moglie di Fedez si è resa protagonista di un clamoroso scivolone sulla moda? Un ‘errore di stile’, potremmo definirlo, che però la bellissima Chiara ha sfoggiato senza vergogna sul suo profilo Instagram. Siete curiosi di sapere cosa ha indossato di così ‘strano’? Allora scopriamolo insieme.

Potrebbe interessarti anche:

Chiara Ferragni, clamoroso ‘errore di stile’: ai piedi infradito e calzini di spugna

È un abbinamento che non ci aspettiamo di vedere ai piedi di nessuno. Figuriamoci a quelli di Chiara Ferragni. Di cosa parliamo? Di infradito e calzini bianchi, rigorosamente di spugna. Ebbene sì, la famosa ‘imprenditrice digitale’ si è mostrata proprio così sui suoi social. Ma attenzione: Chiara si trovava a Tokyo, vestita con gli abiti tradizionali del Giappone, dove indossare calzini ed infradito è normale ed usuale. La Ferragni si mostra così, splendere come sempre, in un fantastico kimono color pesca. Date un’occhiata:

Questo è uno dei tanti scatti postati dalla Ferragni sul suo outfit giapponese. Un outfit che è sembrato molto apprezzato dai numerosissimi fan dell’influencer, nonostante i calzettoni! In tanti hanno fatto notare che Chiara riesce ad essere elegante anche in stili non propriamente ‘adatti a lei’. Non sono mancati, ovviamente, i commenti riguardo la scelta delle calzature. Ma anche quello che è per tutti un clamoroso errore di moda, sulla Ferragni sembra acquistare il suo perché. I fan hanno deciso: Chiara può permettersi anche di rompere alcune regole della moda.