Come dimagriscono le star: ecco le tre diete preferite dai vip per perdere peso. Scopriamo insieme i loro segreti per mantenersi in forma.

Parola d’ordine dell’estate: dieta. E non solo per noi ‘comuni mortali’. Mantenersi in forma, soprattutto durante la bella stagione, è l’obiettivo principale anche di molte star. Che per perdere peso si affidano a diete specifiche e trucchi particolari. Siete curiosi di scoprire i loro metodi? Radiomontecarlo.net ha rivelato cosa mangiano alcune famosissime star per mantenere la linea. Sono tre le diete più seguite dalle dive. Scopriamo quali.

Le tre diete preferite dalle star: come perdono peso i vip

Stanche di ammirare i fisici tonici delle star e provare invidia? Oggi potrete scoprire quali sono i trucchi utilizzati da alcune note star per mantenersi in forma. In particolare, sono tre le diete più seguite. Ecco quali:

Macrobiotica-Detox

Dunkan

Atkins

La prima, di origine orientale, più che una dieta è un regime alimentare, che trova le sue basi nella filosofia zen. La Macrobiotica Detox, che prevede esclusivamente cibi genuini, mai raffinati o trattati chimicamente, consiglia cereali, frutta e verdura. No a zuccheri, carne, farine, alcool e caffé. Tra i divi che seguono questo regime ci sono Madonna, Gwyneth Paltrow, Cameron Diaz, ma anche Brad Pitt e Richard Gere si tengono in forma così.

Kate Middleton e Jennifer Lopez invece prediligono la Dunkan, la dieta iperproteica che bandisce i carboidrati e si basa sulle sole proteine. Si divide in quattro fasi: attacco, crociera, consolidamento e stabilizzazione. La durata del percorso dipende dal peso che si vuole raggiungere. Anche Nicole Kidman e Penelope Cruz si affidano alla Dunkan per il loro benessere fisico.

Molto simile alla Dunkan, c’è la dieta Atkins. Ma, in questo caso, invece delle proteine, è prevista la consumazione di soli grassi. Incredibile ma vero!