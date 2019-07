Alessandro Borghese chef: a quanto ammonta il costo di una cena nel suo prezioso e rinomato ristorante nel cuore di Milano, ecco le folli cifre.

È, senza alcun dubbio, uno degli chef più rinomati ed apprezzati in Italia. Conduttore di ‘Quattro ristoranti’ e di tantissimi altri programmi di cucina, Alessandro Borghese è proprietario di un noto ristorante nel capoluogo lombardo. “Il lusso della semplicità”, è questo il nome del locale, è stata inaugurato nel 2017. E rispecchia, come stile, alla grande lo spirito vivace ed allegro del suo proprietario. Con una cucina in bella vista e una sala che affaccia su una delle zone più importante di Milano, il ristorante è situato in Viale Belisario. Ecco. Ma a quanto ammonta il costo di una cena? Curiosi? Ve lo sveliamo immediatamente.

Alessandro Borghese, il costo di una cena nel suo ristorante a Milano.

Il ristorante “Il lusso della semplicità” di Alessandro Borghese è uno dei locali più rinomati ed apprezzati in tutto il capoluogo lombardo. Situato in Viale Belisario, il ristorante affaccia, come dicevamo, sulla zona più importante di Milano. La domanda, però, è d’obbligo: a quanto ammonta il costo di una cena? Beh, vi anticipiamo che lo chef Borghese ha pensato davvero a tutto. I suoi clienti, infatti, hanno la possibilità di scegliere tra un menù ‘à la carte’ e un menù di degustazione. Dove sono le differenze? Semplice! Nei prezzi. Nel primo caso, infatti, il cliente sceglie di optare per antipasto, primo piatto e secondo piatto. Ed ha, quindi, la possibilità di gustare le prelibatezze del giorno. Il menù, ovviamente, varia a seconda dei giorni. E, di conseguenza, anche i prezzi variano a seconda dei piatti scelti. In linea di massima, però, i prezzi aggirano intorno gli 85 euro a persona (escluse, però, le bevande). Qualora, invece, il cliente scegliesse per il menù degustazione, la situazione è diversa. Vi sono, infatti, 3 menù che variano, quindi, di prezzo a seconda del numero delle portate:

85 euro a persona per un menù con tre portate;

95 euro a persona per un menù con cinque portate;

110 euro a persona per un menù con sette portate.

Insomma, dei prezzi davvero incredibili, ma il risultato è davvero pazzesco.

