Cristian Imparato, colpo basso per l’ex Grande Fratello: bordata inaspettata

Cristian Imparato, ex concorrente del Grande Fratello, ha lanciato una frecciatina all’ex concorrente del reality su Instagram: ecco cosa è successo

Cristian Imparato riesce sempre a far discutere con delle esternazioni che fa tramite il proprio profilo Instagram: questa volta, è arrivata qualche frecciatina all’indirizzo di Guendalina Tavassi. Beh, non sarà la prima volta. Ma dobbiamo ammettere che nessuno dei due pare abbia intenzione di seppellire l’ascia di guerra. Imparato ci è andato giù pesante. Ha voluto sfogarsi sui social dopo un periodo in cui si è sentito molto sotto pressione per la fine della relazione con il suo ex, Davide. E… ecco cosa è successo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Cristian Imparato su Instagram: altra frecciatina a Guendalina Tavassi

Cristian è da poco uscito da una relazione con quello che è ormai il suo ex fidanzato, Davide. Ricordate? Ve ne parlammo abbondantemente. Adesso, ecco cosa si legge sul suo profilo Instagram, che forse possiamo ricondurre a quella storia finita non proprio nel migliore dei modi:“Quanto veleno gratuito leggo! Prima di sparare a zero, imparate a conoscere sia i fatti sia le persone. Fatevi una vita, belli!”.

Non sappiamo a cosa faccia riferimento. Non c’è una spiegazione ufficiale. Certo, però, possiamo ipotizzare. Dopo poco, Cristian Imparato fa una battuta su Guendalina Tavassi: “Questa sera andrò a vedere Annabelle 3. Capisco che la copertina fa paura e che fa riferimento alla Tavassi, però volevo sapere da voi se lo avete già visto e cosa ne pensate”. All’interno della casa del Grande Fratello ci fu un duro battibecco tra i due perché la Tavassi entrò in scena per svelare taluni ‘fatti’ che lo riguardavano in prima persona. Da quel momento in poi è stata una vera e propria battaglia a distanza. Frecciatine, bordate, e chi più ne ha più ne metta. I due, insieme, fanno davvero scintille. Chissà, quale sarà il prossimo capitolo sulla vicenda? Ci sarà un continuo? Noi scommettiamo di sì, e voi?