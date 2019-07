Chi è Fabio Gallo: il conduttore di Linea Blu che fa strage di cuori

Linea Blu: cosa sapere su Fabio Gallo il conduttore che affianca Donatella Bianchi.

Fabio Gallo torna a affiancare Donatella Bianchi nel programma Linea Blu. È ormai il quinto anno in cui questo ragazzo si occupa proprio di accompagnare i telespettatori alla scoperta del mare, ma chi è questo ragazzo che fa impazzire i seguaci del programma?

Fabio Gallo, Linea Blu: chi è e cosa sapere

Fabio Gallo Come si legge su Sorrisi e Canzoni TV racconta che proprio il mare e l’acqua sono il suo elemento naturale perché, già da quando era piccolo, alla fine di ogni settimana insieme alla sua famiglia si recava Talomone in Toscana per andare al mare. Proprio in questa località si è appassionato di surf e di vari sport acquatici diventando anche esperto di barca a vela. Fabio lavorava già nel mondo della televisione perché si occupava Uno Mattina della conduzione meteo nella postazione della parte web e nel momento in cui gli hanno chiesto di fare un provino per Linea Blu andando a fare delle interviste al mercato del pesce di Roma ha lasciato tutti senza parole per la sua vasta e inaspettata conoscenza proprio del mare e di tutti i suoi prodotti. Alla fine è diventato così conduttore di Linea Blu assieme a Donatella Bianchi e con il suo volto così pulito e spigliato esce anche a fare strage di cuori perché sono tantissime le donne che seguono il programma apprezzandone proprio la bellezza.

Linea Blu estate: le tappe del programma con Fabio Gallo

Tra lui e Donatella, sempre come ha raccontato a TV Sorrisi e Canzoni, c’è un rapporto bellissimo in cui lui si occupa di sport acquatici e di manifestazioni sul mare mentre lei invece si occupa di raccontare di più il territorio. Quindi i due lavori diciamo li portano a essere lontani e si frequentano molto poco. Nelle puntate di Linea Blu di questa estate Fabio spiega che si partirà dalla riviera del Conero nelle Marche proseguendo poi verso Taranto Viareggio e chiudendo poi con le Egadi in Sicilia

