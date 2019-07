Francesca Del Taglia, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, paraganota a Federica Nargi per una foto con il Lato B in mostra: ecco la sua reazione.

Continua l’estate di Francesca Del Taglia. Dopo una fantastica vacanza da sola a Mykonos, l’ex corteggiatrice continua a godersi queste giornate di fine luglio in totale relax, armonia e tranquillità. Ovviamente, com’è solita fare, non perde occasione di testimoniarlo e di rendere partecipi i suoi numerosi followers su tutto ciò che le accade. E, soprattutto, su come trascorre le sue giornate al mare. Ecco. Proprio sotto una recente foto in costume, l’attuale compagna di Eugenio Colombo è stata paragonata a Federica Nargi, ex velina di Striscia la Notizia e fidanzata di Alessandro Matri. Insomma, un episodio davvero incredibile. Al quale, ovviamente, la toscana ha risposto in un modo davvero da brividi. Vediamo tutto nel dettaglio.

Francesca Del Taglia, lato B in mostra: l’ex corteggiatrice viene paragonata a Federica Nargi

Ha sempre suscitato particolare interesse Francesca Del Taglia. Già ai tempi di Uomini e Donne, infatti, l’ex corteggiatrice è stata sempre al centro dei riflettori. Un po’ per la sua risposta sempre pronta, un po’ anche per la sua spudorata bellezza. Capelli biondi ed occhi chiari, sono proprio questi, infatti, le caratteristiche principali del fascino della ragazza. Che, ovviamente, si vanno ad arricchire sempre di più con un fisico davvero da urlo. In più occasioni, infatti, la ragazza ha dato ampio sfoggio della sua perfetta forma fisica. Così come nell’ultima foto Instagram. Dal suo fidanzato Eugenio Colombo, l’ex corteggiatrice si fa immortalare di spalle con il Lato B in bella mostra. Ecco. È proprio questo ‘particolare’ che permette ad una sua fan Instagram di fare un paragona con Federica Nargi, compagna di Alessandro Matri. Ecco il commento e la reazione di Francesca:

Da come si può vedere quindi, la reazione di Francesca non si è fatto affatto attendere. Anzi, com’è solita fare, l’ex corteggiatrice ha risposto in modo del tutto ironico a tale commento. Sottolineando, quindi, quando volesse avere anche lei il Lato B dell’ex velina.

