Film su Mark Caltagirone, Pamela Prati dice no: proiezione stoppata al Festival di Maratea. Gli avvocati della showgirl diffidano l’organizzazione.

Negli ultimi giorni non si parla d’altro. Il caso dell’anno sul finto matrimonio di Pamela Prati è diventato un film. Un cortometraggio, per la precisione, girato da Gianni Ippoliti. Il trailer del film sarebbe dovuto andare in onda al Festival di Maratea, il prossimo 26 Luglio. Ma a opporsi alla proiezione è stata proprio Pamela Prati, che attraverso i suoi legali ha deciso di diffidare l’organizzazione delle Giornate del Cinema Lucano. Scopriamo il motivo della sua decisione.

Potrebbe interessarti anche:

Film su Mark Caltagirone, Pamela Prati si oppone: no alla proiezione al Festival di Maratea

Niente da fare. Il film sul Prati Gate non andrà in onda. Almeno non al Festival Di Maratea. È stata proprio la showgirl sarda a deciderlo. Come riporta l’AdnKronos, i legali della Prati avrebbero dichiarato che la proiezione del film potrebbe danneggiare Pamela e risultare lesiva per la showgirl. Una decisione volta a proteggere la Prati, insomma. Ma il regista Gianni Ippoliti non sembra aver gradito molto la scelta della showgirl. Intercettato dall’ AdnKronos, ha dichiarato: “Avrebbe potuto farmi una telefonata prima, visto che le ho anche salvato la vita quando ebbe una congestione in macchina”. Una rivelazione shock, quella di Ippoliti, che si aspettava di essere avvisato personalmente dalla showgirl sulla decisione di stoppare la proiezione. Il regista, in una recente intervista a Novella 2000, aveva raccontato di aver deciso di fare un film sulla vicenda per fornire agli italiani un prosieguo e un quadro completo della vicenda che aveva ‘appassionato’ tanto il pubblico. Ma, almeno per ora, nulla di fatto. Non ci resta che attendere nuovo risvolti sulla vicenda. Pamela Prati cambierà idea sulla questione? Staremo a vedere!