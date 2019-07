Meteo weekend 20 – 21 luglio: ci saranno delle brutte sorprese per alcuni ‘bagnanti’, per quelle persone che, cioè, già sono al mare a godersi l’estate

Il meteo di questo weekend del 20 e 21 luglio ci riserva qualche sorpresa: insomma, il caldo c’è ed è anche un po’ giusto così. Siamo ormai all’ultima settimana di luglio e tra un po’ sarà agosto, è del tutto normale una pressione atmosferica del genere. Effettivamente, le previsioni parlano di un caldo abbastanza ‘forte’ durante la prossima settimana. Tuttavia, dovremo stare attenti a qualche infiltrazione di bassa pressione che potrebbe generare addirittura dei temporali in qualche zona della nostra penisola.

Meteo weekend 20 21 luglio: occhio ai temporali

Nella giornata di sabato si registrerà già qualche impennata nelle temperature in generale. Questo sarà a favore di chi è già in spiaggia. Di sicuro, non di chi è ancora in auto, in partenza verso mete estive. Anche domenica le previsioni meteo puntano sul bel tempo. Certo, è estate ed è giusto anche patire un po’ il caldo. Tuttavia, la sorpresa che arriverà nelle ore pomeridiane di domenica è abbastanza particolare: come detto, ci saranno delle correnti fresche che incontreranno quelle calde. Così, si creeranno tutti i presupposti per dei veri e propri temporali estivi. Le zone maggiormente colpite saranno i comparti alpini e prealpini, ed anche una parte delle dorsali appenniniche del centro Italia. La pioggia scenderà copiosa e abbondante. Come detto, si tratterà di veri e propri temporali. Attenzione, però, perché non tutta l’Italia sarà colpita da questi rovesci. Sul resto della Penisola, infatti, escluse le zone di cui sopra, ci sarà bel tempo e temperature adatte alla spiaggia.

Temperature in forte aumento

Se in alcune zone ci saranno perturbazioni ed aria fresca, in altre è previsto l’aumento vertiginoso delle temperature. In particolar modo, il caldo si abbatterà sulle regioni del centro Nord e nelle zone interne della Sardegna.