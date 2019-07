La bella Michelle Hunziker è protagonista di una romantica sorpresa per suo marito Tomaso Trussardi: le immagini da brividi sono su Instagram.

È davvero innamorata di suo marito Tomaso Trussardi, Michelle Hunziker. Con un matrimonio alle spalle e due splendide figlie, la coppia si ama come se fosse ancora il primo giorno. E non perde occasione di poterlo dimostrare apertamente ai loro followers. In particolare Michella. La bella svizzera, infatti, pochissime ore fa, ha condiviso su Instagram le immagini spettacolari di una romantica sorpresa fatta a suo marito. Sono in vacanza in Sardegna. Quale atmosfera migliore, quindi, per organizzare una fantastica cena a lume di candela con il proprio marito? Ecco le sorprendenti ed immagini da brividi su Instagram.

Michella Hunziker, che sorpresa per Tomaso Trussardi: immagini da brividi

Se recentemente l’ex marito di Michelle Hunziker, Eros Ramazzotti, ha annunciato la separazione da Marica Pellegrinelli dopo dieci anni d’amore, il suo matrimonio con Tomaso Trussardi, invece, procede a gonfie vele. Da quanto si evince dai profili Instagram di entrambi, infatti, la coppia appare davvero innamorata ed unità più che mai. Lo testimonia, tra l’altro, la recente e fantastica sorpresa della bella svizzera di pochissime ore fa per suo marito. Mentre Aurora Ramazzotti è in Sardegna con Paola Di Benedetto e Sara Daniela, la giovane coppia è in Sardegna con le loro due bambine. E così, giunta sera, la conduttrice di Striscia la Notizia decide di organizzare per il suo consorte una romantica cena a lume di candela. Sono in una località di mare, lo ripetiamo. E, quindi, quale gesto migliore se non organizzare una piacevole cena in riva al mare. Ebbene si. La bella svizzera, da come di evince da alcune sue Instagram stories, ha cenato con suo marito con il sottofondo delle onde marine. Insomma, uno spettacolo nel vero senso della parola, ammettiamolo. E, tra l’altro, le immagine, condivise sui social e riproposta in basso da noi, lo testimoniano a gran voce.

