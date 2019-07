Oroscopo della settimana dal 22 al 28 Luglio: Cancro passionale, Bilancia serve pazienza. Ecco le novità sul vostro segno.

Siete curiosi di sapere cosa prevedono per voi gli astri per la prossima settimana? Siete nel posto giusto! Ecco l‘oroscopo di SoloGossip per la settimana che va dal 22 al 28 Luglio. E a proposito di stelle, qui potrete scoprire con quale famosa star condividete il segno zodiacale. Buona lettura!

Sarà questa la settimana giusta per prendere quella importante decisione, o è preferibile aspettare tempi migliori? La risposta la troverai nell’oroscopo. Scopri cosa prevedono le stelle per il tuo segno, nella settimana dal 22 al 28 Luglio.

ARIETE: Non è un periodo felicissimo per gli amici dell’Ariete, ma tenete duro! Questa potrebbe essere l’ultima settimana di tensioni. Buone notizie in arrivo sia in amore che sul lavoro. Giornate top, quelle di inizio settimana. Godetevele, come farebbe Victoria Beckam.

TORO: La Luna è dalla vostra parte! Soprattutto a partire da giovedì, per voi in arrivo nuove emozioni. Che sia la settimana giusta per trovare l’amore? Guardatevi intorno. Amici di segno: Laura Pausini e Andrea Pirlo.

GEMELLI: Amici dei Gemelli, il prossimo weekend sarà superfortunato. Merito della luna in congiunzione, che renderà i vostri giorni più che favorevoli. Sfruttate al massimo la settimana, come farebbe Angelina Jolie.

CANCRO: Inizio settimana altalenante, ma da giovedì le cose miglioreranno sia sul lavoro che in campo sentimentale. Venere è dalla parte vostra, amici Cancerini. Tenetevi pronti, sta per arrivare la persona giusta! Star del Cancro: Maryl Streep e Tom Hanks.

LEONE: I primi giorni della settimana sono quelli migliori per risolvere alcuni problemi da tempo messi da parte. Siate razionali e tenete lontane le incomprensioni, soprattutto in amore. Nelle prossime settimane, Venere porterà miglioramenti! Sorridete come Alessandra Amoroso!

VERGINE: Buone notizie su tutti i fronti, cari amici della Vergine. In arrivo soddisfazioni sia in campo lavorativo che privato: lasciatevi andare alle forti emozioni che vi invaderanno. Giornata top: domenica. Godetevela come farebbe George Clooney.

BILANCIA: Non inizierà bene la settimana per voi. La luna in opposizione vi porterà alcune giornate poco piacevoli. Il consiglio è saper gestire lo stress e il nervosismo: a partire da domenica, infatti, le cose miglioreranno. Sia in amore che sul lavoro. Siate pazienti, come farebbero Will Smith e Kate Winslet.

SCORPIONE: Amici scorpionicini, Mercurio ha deciso di smetterla di ‘infastidirvi’. A partire da metà settimana, la fortuna tornerà a sorridervi, soprattutto a livello professionale. Potreste sentirvi un po’ nervosi a inizio settimana, ma tenete duro. Amici di segno: Carlo Verdone, Luciana Littizzetto.

SAGITTARIO: Non la migliore settimana per voi, ma Giove sta arrivando in vostro aiuto. Gestite le tensioni, soprattutto nel weekend. Rilassatevi come farebbe Brad Pitt!

CAPRICORNO:Torna la serenità per voi! Da domenica, Venere porterà via tutti i problemi recenti, sia in amore che sul lavoro risolverete molti problemi. Sorridete, come il mitico Jim Carrey.

ACQUARIO: Settimana divisa a metà: il lavoro vi sorride, ma attenzione all’amore. Venere in opposizione porterà tensioni nel vostro rapporto. Star dell’Acquario: Vasco Rossi e Shakira.

PESCI: Alcune tensioni sul lavoro renderanno la settimana pesante, ma potete contare sull’amore, che vi supporterà anche in queste difficoltà. Amici di segno: Ligabue e Sharon Stone.