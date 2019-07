Ecco una piccola anticipazione di Temptation Island 2019 della quinta puntata che andrà in onda lunedì 22 Luglio: Katia sbotta contro Vittorio.

Continua il viaggio di Temptation Island 2019. Lunedì 22 Luglio, infatti, andrà in onda la prima puntata dello show. Cosa accadrà alle tre delle sei coppie rimanenti? Ci avviciniamo, ormai, quasi alla fine del percorso. E, soprattutto, al fatidico weekend con i rispettivi single. Cosa assisteremo, quindi, nella quinta puntata? Ovviamente, è esclusivamente ‘top secret’. Eppure, pochissime ore fa, l’account Instagram ufficiale del programma ha pubblicato una piccola anticipazione riguardante Katia Fanelli. Se ieri, infatti, vi abbiamo parlato della reazione di Sabrina ad un particolare video del suo fidanzato Nicola, adesso, invece, vi parleremo della bionda ‘fotonica’. Ecco tutto nel minimo dettaglio.

Quinta puntata Temptation Island 2019, piccola anticipazione: Katia Vs Vittorio

Il percorso della coppia Katia e Vittorio è stato davvero particolare. La giovane riminese, infatti, appena giunta all’Is Morus Realis, ha particolarmente legato con il single Giovanni. A differenza del suo fidanzato Vittorio. Che, dopo alcune settimane e numerosi video della sua compagna, ha costruito un ottimo rapporto con la single Vanessa. Il feeling tra i due ragazzi è palese a tutti. Soprattutto agli occhi di Katia. La ragazza, durante i falò, ha infatti dichiarato di non riconoscere affatto il suo fidanzato. E di essere costretta, addirittura, a mettere in dubbio seriamente il suo amore. Purtroppo, però, le cose per la bionda ‘fotonica’ non si metteranno affatto bene. Nella prossima puntata, infatti, sembra che la bella riminese sarà costretta a vedere nuovi video del suo fidanzato in compagnia della single romana. Atteggiamento che, ovviamente, non le piacerà affatto vedere. Tanto che, da come si evince da un video pubblicato sulla pagina Instagram ufficiale di Temptation Island, la ragazza sbotterà contro il suo fidanzato. “Vittorio, lasciami”, esclamerà Katia rivolgendosi alle sue compagne di viaggio. Cosa accadrà, quindi? E, soprattutto, cosa vedrà la ragazza? Per tutto questo e molto altro ancora, l’appuntamento è alle 21:30 su Canale 5. Ne vedremo delle belle!

