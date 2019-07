Gone, la nuova serie crime su Rete 4: trama, protagonisti e puntata

Programmazione TV Estate 2019 Rete 4, arriva Gone una nuova serie crime, cosa sapere!

Per un’estate veramente all’insegna del giallo non potete perdere Gone, una nuova serie TV che arriva per la prima volta in chiaro su Rete 4. Basata su un romanzo nasce come serie TV francese ma ha debuttato in Australia e ha lentamente conquistato tutto il mondo. Dal 2018 va in onda su Premium Crime in Italia, ma dal 22 luglio inizierà ad essere trasmessa anche in chiaro su Rete 4. Vediamo allroa cosa sapere sulla trama, gli episodi e il cast di Gone.

Trama Gone: cosa sapere sulla nuova serie crime di Rete 4

La trama di Gone è molto semplice Kit Langham, chiamato Kick viene salvata dall’agente dell’ FBI Frank Novak sopravvivendo così un sequestro di minori. Col passare del tempo la ragazza diventa sempre di più esperto di arti marziali e armi al punto tale che l’agente dell’ FBI riesce a convincere la ragazza a unirsi a questa Squadra speciale da lui creata che si occupa proprio di risolvere casi di rapimenti e persone scomparse.

Puntate Gone: cosa sapere sugli episodi in onda su Rete 4

Ogni puntata del telefilm mette di fronte ai telespettatori un caso diverso che porta chi guarda la serie alla scoperta proprio di tutti i nuovi accadimenti e intrecci. Ogni episodio di Gone è molto appassionante e affronta una caso di rapimento diverso che viene quasi sempre risolto in un’unica puntata.

Cast Gone: i personaggi principali della serie tv

Ora che conosciamo la trama e gli episodi della nuova serie tv in arrivo in chiaro su rete 4 è tempo di scoprire il cast:

Kit “Kick” Lannigan, interpretata da Leven Rambin

John Bishop, interpretato da Danny Pino

James Finley, interpretato da Andy Mientus

Agente FBI Frank Novak, interpretato da Chris Noth

Agente FBI Maya Kennedy, interpretata da Tracie Thoms

Per essere sempre aggiornato su tutto ciò che accade nel mondo dello spettacolo clicca qui!