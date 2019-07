Matrimonio a prima vista 4: il format e dove vederlo in tv

Matrimonio a prima vista 4 sta per arrivare in tv: ecco per voi tutti i dettagli sul programma, il format e dove vederlo in tv.

Sta per cominciare la quarta edizione di Matrimonio a prima vista: sembra divertente scegliere tra centinaia di canditati il proprio marito ed infatti il format del programma questo prevede. Un esperimento sociale che mette in gioco alcune coppie: la conoscenza avverrà sull’altare ed un team di esperti riterrà se l’uno sia giusto per l’altro. Andrà in onda da settembre ed il pubblico è super curioso di conoscere i protagonisti e le loro storie: volete sapere altri dettagli?

Leggi anche:

Matrimonio a prima vista 4: i dettagli del programma

Matrimonio a prima vista 4 sta per tornare in Italia con una nuova edizione: siamo alla quarta ed il pubblico è in attesa di scoprire chi saranno le coppie che decideranno di partecipare all’avventura televisiva. Tre coppie proveranno a trovare il partner della propria vita: si conosceranno all’altare e tre esperti decideranno se l’uno sia adatto all’altro. Il programma inizierà a settembre e la vera novità sarà il canale in cui verrà trasmesso: la produzione NonPanic si sposta su Real Time. Il format è basato su Married At First Sight, un programma che viene trasmesso negli USA e nel Regno Unito.

Una sessuologa, Nada Loffredi, un sociologo, Mario Abis, ed due psicologi e psicoterapeuti di coppia, Fabrizio Quattrini e Gerry Grassi, sono già al lavoro: dovranno scegliere 6 persone che saranno protagoniste della quarta edizione del programma. Le tre coppie che si formeranno dovranno vivere insieme per poco più di un mese: al termine del tempo consentito, sceglieranno se continuare la loro storia o chiedere il divorzio. A settembre arriveranno otto episodi di circa 60 minuti ciascuno di Matrimonio a prima vista 4: preparatevi!

Per essere sempre aggiornato su tutto ciò che accade nel mondo dello spettacolo e per non perderti nessun aggiornamento, news e indiscrezione sui VIP e i personaggi del momento più seguiti della TV e dei social —> clicca qui