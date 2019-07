Belen Rodriguez, Stefano non si contiene: la morde proprio lì. La tentazione è forte e il bel ballerino non perde occasione per approfittarne.

Vacanze super romantiche di famiglia quelle che Belen e Stefano stanno vivendo dopo il sereno ritrovato. La coppia più amata del web, che si è finalmente ricongiunta per la gioia di tutti, sta condividendo con i follower ogni istante della loro estate, piena d’amore, di sorrisi e di spensieratezza. La complicità non è mai andata perduta e Stefano e Belen sembrano più affiatati che mai. A dimostrarlo, ancora una volta, dopo i numerosi video e scatti bollenti degli ultimi giorni, è quanto postato ieri dalla bella sudamericana sul suo profilo Instagram. Coccole e morsi, uno in particolare ha incuriosito i fan.

Potrebbe interessarti anche:

Belen Rodriguez e Stefano De Martino, il video che alza le temperature. Quel morso proprio lì ripreso sui social

Un’estate bollente e un ritratto di famiglia perfetto, questo è ciò che traspare dai profili social di Stefano De Martino e Belen Rodriguez. Il ballerino e conduttore e la nota showgirl argentina hanno ritrovato l’equilibrio perfetto e si immortalano spensierati e felici come mai prima. Con loro anche il piccolo Santiago, che ha dato il nome alla loro nuova barca. In particolare, tra le scene di quotidianità raccontate ai fan, è un video di ieri ad aver fatto sorridere abbastanza: Belen inquadra Stefano mentre si rilassano al tramonto e un tenero morso sul fondoschiena alza le temperature su Instagram. Il bel napoletano non perde occasione per coccolare e riempire di attenzioni la sua dolce metà, seminando un po’ di invidia e tanti apprezzamenti tra i fan che li seguono sui social nelle loro avventure romantiche. Fisici mozzafiato, sorrisi smaglianti e panorami incantevoli fanno da contorno a quel sentimento che tutti nel tempo hanno sperato potesse tornare vivo. Oggi, finalmente, la coppia più bella del web è tornata a incantare. Siamo solo a Luglio, cosa ci aspetta ancora fino al termine dell’estate? Lo scopriremo solo col passare delle ore.

Per essere sempre aggiornato su tutto ciò che accade nel mondo dello spettacolo e per non perderti nessun aggiornamento, news e indiscrezione sui VIP e i personaggi del momento più seguiti della TV e dei social —> clicca qui