Chi sono i genitori di Elisa Isoardi: la foto su Instagram impressiona i fan: la conduttrice ha condiviso un particolare scatto del passato.

Non solo in TV con La Prova del Cuoco, Elisa Isoardi sorprende anche sui social. In particolare su Instagram, la bella conduttrice è solita condividere con i suoi followers attimi e momenti delle sue giornate.

Recentemente la Isoardi ha terminato la sua prima esperienza al famoso cooking show di Rai Uno, generando numerosi consensi tra il pubblico. Nell’attesa del ritorno in TV, l’ex compagna di Matteo Salvini, ha anche annunciato che verrà pubblicato il libro de La Prova del Cuoco.

Insomma, indubbiamente un bel periodo per Elisa Isoardi che, intanto, condivide uno scatto del passato che commuove i fan.

Lo scatto ritrae i genitori di Elisa Isoardi il giorno del loro matrimonio. Sono tantissimi gli utenti che sottolineano la somiglianza della conduttrice a sua madre. “Appena ho visto la foto ho creduto che ti sei sposata” ha scritto una fan della conduttrice. Dobbiamo ammettere, infatti, che sono davvero identiche.