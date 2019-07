Emma Marrone ha degli strani segni sulle gambe: ecco cosa è successo

Emma Marrone ha mostrato dei segni molto strani che ha sulle gambe: ecco cosa le è successo nelle ultime ore…

Emma Marrone ha degli strani segni sulle gambe: i fan si saranno certamente chiesti di cosa si tratta. Insomma, a primo impatto potrebbe sembrare una caduta. Oppure, ancora peggio, che qualcuno le abbia tirato dei calci. E invece no: tranquilli! I veri fan, quelli che seguono attentamente le sue storie Instagram, sicuramente sapranno che nell’ultimo periodo Emma ci sta dando dentro con gli allenamenti. Corsa, camminata, ma non solo. Anche quelli con la palla ed altri esercizi che servono a rassodare le gambe. Ecco, questo è quanto si nasconde dietro quei segni che ha sulle gambe.

Emma Marrone ha dei segni strani sulle gambe: cosa è successo?

Come detto, si è allenata tantissimo negli ultimi giorni. E’ una ragazza molto determinata, lo sanno tutti. Si è mostrata così nei vari percorsi fatti ad Amici, sia quando è stata una semplice alunna che quando è diventata poi una prof. La cantante salentina sa il fatto suo. E se si mette una cosa in testa, nessuno può fermarla. Così, adesso ha deciso di tenersi in forma e niente può fermarla o farla desistere da fare i suoi allenamenti quotidiani.

“Finisce sempre così, e se finisce così va tutto come previsto”, più o meno è questo il suo messaggio nelle storie Instagram in cui mostra i segni degli allenamenti. Dei segni che riporta sulle gambe, all’altezza delle ginocchia. Segni rossi dovuti alle contusioni. Insomma, va bene l’allenamento, però… bisogna stare attenti! Ma Emma non si lascia abbattere da così poco: infatti, nella storia su Instagram c’è scritto ‘Tutto come previsto’. Niente di strano per lei, niente di preoccupante. Domani riprenderà gli allenamenti più motivata di oggi, ne siamo certi.