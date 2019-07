J Ax rompe il silenzio sul tour con Fedez ed in un’intervista ha dichiarato di non essere rinato grazie a lui: “La verità è un’altra”.

Il famoso rapper è stato intervistato dal Corriere della Sera visto il suo grandissimo successo con la sua nuova hit “Ostia lido”. Da quando si è separato da Fedez, non ha mai chiarito il motivo dell’interruzione della collaborazione: finalmente ha rotto il silenzio aggiungendo anche alcune parole contro chi sostiene che sia rinato grazie ai brani con il milanese marito della Ferragni. Ecco le sue parole nel dettaglio.

J Ax rompe il silenzio sul tour con Fedez: “Rinato grazie a lui? Falso”

Si torna a parlare della fine del rapporto tra J-Ax e Fedez: i due hanno avuto grande successo con i loro brani. Da quando l’ex degli Articolo 31 ha interrotto la collaborazione è tornato nelle radio italiane con il suo nuovo album e la sua canzone “Ostia Lido” è già disco di platino.

In un’intervista al Corriere della Sera ha finalmente svelato i motivi per cui non collabora più con con Fedez: “Volevamo una pausa dalle nostre carriere da solisti e per questo abbiamo lavorato insieme. Poi è diventata roba troppo grossa anche quella“, le sue parole. Non ha aggiunto altro sul marito della Ferragni ma ha smentito le voci degli hater che sostengono che la sua rinascita sia legata alla collaborazione di “Comunisti col Rolex”: “Sono rinato con Il bello di essere brutti, nel 2014, per quell’album ho vinto 4 dischi di Platino“. Così J-Ax zittisce le dicerie e svela inoltre alcuni suoi nuovi progetti: dalla produzione di nuovi brani alla conferma del programma che lo vede conduttore insieme a Michelle Hunziker, All together now.

