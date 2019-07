Grande Fratello 16, Francesca De André scrive una lettera al suo fidanzato Gennaro Lillio: parole da brividi, scopriamole insieme.

Anche se già si pensa al cast del Grande Fratello Vip che sta inizierà tra qualche mese, sono ancora vive le vicende dei concorrenti del Grande Fratello 16. Soprattutto se si tratta di Francesca De André e Gennaro Lillio, protagonisti assoluti del reality con la loro tormentata storia d’amore. Ebbene, finita l’esperienza della Casa, la storia tra i due sembra procedere a gonfie vele. Ma la De André ha deciso di scrivere una lettera al suo fidanzato attraverso le pagine di Di Più. Le sue parole hanno spiazzato tutti. Scopriamole insieme.

Potrebbe interessarti anche:

Grande Fratello 16, Francesca De André scrive a Gennaro Lillio: “Non deludermi”

Nonostante gli scettici, tra Francesca De André e il napoletano Gennaro Lillio è vero amore. La loro storia è nata, non senza difficoltà, all’interno della Casa del Grande Fratello 16. Tra un tradimento e l’altro del suo ex Giorgio Tambellini, Francesca ha perso la testa per Gennaro, al quale ha deciso di dedicare una lunga lettera a cuore aperto. “Ci conosciamo da poco ma sono già convinta del nostro amore”. La De Andrè non sembra avere dubbi sul sentimento che la lega al napoletano, che, scrive, è riuscito a sciogliere il suo cuore in un periodo in cui la diffidenza regnava sovrana dentro di lei. L’ex gieffina appare totalmente presa del suo fidanzato, che pare si sia rivelato molto geloso: “Mi piace vederti geloso di me, mi piace sentire di appartenerti”. Insomma, tra i due sembra essere nata una vera e propria passione. La lettera che Francesca ha deciso di dedicare al suo fidanzato toglie i dubbi anche a chi ancora non crede nei loro sentimenti: “Gennaro sei mio, Gennaro sono tua. Non ti deluderò, non deludermi neanche tu”. Che dire, parole da brividi. Viva l’amore!