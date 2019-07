Jolanda De Rienzo: chi è, età, carriera, fidanzato e Instagram

Jolanda De Rienzo: chi è la presentatrice e giornalista che incanta veramente tutti su Instagram, una bellezza mozzafiato

Jolanda è una delle presentatrici e giornaliste più apprezzate nel panorama televisivo italiano. Dal calciomercato alle foto in costume su Instagram, riesce sempre a tenere tutti incollati allo schermo. Sia quello dello smartphone che quello della televisione: la bella Jolanda sa bene come attirare l’attenzione. Ma andiamo a scoprire più nel dettaglio chi è questa splendida ragazza che riesce a stregare chiunque guardi una trasmissione in cui c’è anche lei.

Chi è Jolanda De Rienzo: età, carriera, laurea

Jolanda è nata a Napoli il 23 marzo 1984. E’ una conduttrice e una giornalista televisiva e sul suo profilo Instagram c’è scritto anche ‘presentatrice’. Si è laureata alla Università di Napoli Suor Orsola Benincasa in Scienze della Comunicazione. Dunque, ha iniziato il suo percorso lavorativo. La sua carriera, stando a quanto si legge dal web, ha avuto inizio con “Restate con noi” ed altri programmi in trasmissione nella Regione Campania. Il suo nome è finito sulla bocca di tutti quando ebbe uno screzio con Valter De Maggio, noto giornalista napoletano, in diretta. Volarono parole pesanti e, ad un certo punto, Jolanda lasciò lo studio su invito di De Maggio. Ultimamente è passata a Sportitalia, nel programma condotto da Michele Criscitiello.

Vita privata, Instagram, fidanzato

Il fidanzato di Jolanda De Rienzo è Nicolò Frustalupi, vice di Valter Mazzarri, allenatore del Torino. La loro relazione va avanti da tempo e non è mai spuntata fuori qualche voce che parlasse di crisi. Il profilo Instagram della De Rienzo è ben carico di foto che di sicuro non sono adatte ai deboli di cuore. Ha un fisico perfetto ed è una ragazza stupenda: per questo, molte persone sul web non possono fare a meno di seguirla e di lasciarle un cuoricino sui social. Un metro e settantotto (per la precisione) di curve mozzafiato! Per quanto riguarda la sua vita privata, sappiamo che è fidanzata con Frustalupi: sì, ma anche un cane che ama molto e che ha chiamato Diego. La sua famiglia è di origine napoletana ed è composta rigorosamente da soli tifosi del Napoli.