Eugene Cernan, chi è l’ultimo uomo ad aver messo piede sulla Luna

Eugene Cernan è l’ultimo uomo ad aver messo piede sulla Luna: ecco tutto quello che c’è da sapere sulla sua vita.

Eugene Cernan è stato un astronauta con una vita ricca di successi. È riuscito a portare a termine i suoi obiettivi: è stato lui l'ultimo uomo a mettere piede sulla Luna durante la missione Apollo 17 nel dicembre 1972. È morto a gennaio del 2017 all'età di 82 anni ma il suo nome e la sua carriera rimarranno impressi per sempre nel ricordo di tutti: scopriamo tutto quello che c'è da sapere sull'astronauta.

Eugene Cernan, ecco chi è l’ultimo uomo ad aver messo piede sulla Luna

Eugene Cernan è stato il comandante dell’Apollo 17 e pilota di Apollo 10: le navicelle arrivate fino alla Luna. Fu il terzo uomo a fare una passeggiate spaziale intorno la Terra: era infatti a bordo di Gemini 9. Eugene Cernan all’età di 82 anni è morto, nel gennaio 2017 ad Houston, ed ha lasciato un ricordo indelebile nella memoria di tutti: nel 1972 ha camminato sulla Luna.

Nato nel ’34 a Chicago, si è laureato in ingegneria aeronautica: divenne ben presto Capitano della Marina degli USA. Nel ’63 iniziò a far parte della NASA: la sua prima missione è arrivata infatti a bordo di Gemini 9 nel ’66 facendo il giro della terra nello spazio. Apollo 10 è stata la sua seconda missione: insieme a Thomas Stafford e John Young si avvicinò alla superficie della Luna. Apollo 17 è stata quella definitiva: la terza missione ha fatto sì che Eugene diventasse l’undicesimo uomo a mettere piede sulla Luna e quindi l’ultimo ad averla visitata.

Dopo aver lasciato il segno sulla superficie lunare, divenne vicepresidente del Carol Petroleum e nell’81 fondò una ditta di consulenza per voli nello spazio. Ha pubblicato un libro, The Last Man on the Moon, nel quale racconta la sua esperienza: nel 2018 è stata pubblicata un’autobiografia intitolata L’ultimo uomo sulla Luna.

