Temptation Island Anticipazioni, reazione shock di Ilaria al video del suo fidanzato Massimo: scopriamo cosa ha visto nelle anticipazioni della prossima puntata.

Temptation Island sta per giungere al gran finale. Prima del fatidico falò di confronto però, c’è ancora una puntata, in cui i concorrenti potranno spiare cosa succede nei villaggi dei rispettivi fidanzati. Ebbene, dalle anticipazioni della prossima puntata, Ilaria Teolis non prenderà affatto bene l’ultimo video che riguarda il suo fidanzato Massimo Colantoni. Se non avete paura degli spoiler, scopriamo insieme cosa succederà alla coppia il prossimo lunedì.

Per conoscere nel dettaglio tutte le coppie e i tentatori di Temptation Island CLICCA QUI

Temptation Island Anticipazioni, reazione shock di Ilaria al video del suo fidanzato Massimo: “Mi prudono le mani”

Ilaria e Massimo sembrano essere sempre più distanti, durante la loro esperienza a Temptation Island. La ‘crisi’ è nata quando Massimo ha iniziato ad avvicinarsi sempre più alla single Elena. E proprio questo scatenerà l’ennesima reazione della sua fidanzata Ilaria, nella prossima puntata. Date un’occhiata al video spoiler:

Ilaria reagisce davvero male all’ennesimo video sul suo fidanzato Massimo. E, alle sue amiche di viaggio dichiara: “Non vedo l’ora di vederlo, mi prudono le mani!”. Insomma, la fidanzata non vede l’ora di avere il fatidico faccia a faccia finale con Massimo. Cosa accadrà durante il falò di confronto? Ilaria riuscirà a perdonare Massimo? E quest’ultimo avrà qualcosa da dire sul rapporto tra la sua fidanzata e il sexy tentatore Javier? Nulla è prevedibile per questa coppia! Non ci resta che attendere le prossime puntate per scoprire il loro destino! Appuntamento a lunedì sera su Canale 5!