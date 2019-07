Temptation Island, Valeria Bigella rompe il ghiaccio e parla dell’arresto del suo ex Alessio Bruno, col quale partecipò al programma: parole spiazzanti.

La nuova edizione di Temptation Island sta volgendo al termine. Ma negli ultimi giorni è stato un ex concorrente del reality a finire in uno scandalo. Si tratta di Alessio Bruno, arrestato e condannato per spaccio di droga. Una notizia shock che ha sconvolto tutti. Ma in molti si chiedevano quale fosse il pensiero della sua ex Valeria Bigella, con la quale ha partecipato al reality di Canale 5. Ebbene, è stata proprio lei a dire la sua, attraverso il suo profilo Instagram. Scopriamolo insieme.

Potrebbe interessarti anche:

Temptation Island, Valeria Bigella sull’arresto del suo ex Alessio Bruno: “Non c’è niente da ridere”

La notizia dell’improvviso arresto di Alessio Bruno ha lasciato i fan di Temptation Island senza parole. Il pubblico lo aveva conosciuto grazie alla sua tormentata storia d’amore con la bellissima Valeria Bigella. Una storia che però, dopo il programma, non ha avuto un lieto fine. I due hanno avuto entrambi altre esperienze sentimentali, ma in molti si sono chiesti quale fosse il pensiero di Valeria sulla spiacevole vicenda che ha coinvolto il suo ex. La risposta ce l’ha data proprio l’ex concorrente di Temptation Island, attraverso un commento lasciato da un followers. Date un’occhiata:

L’utente in questione ironizza sul fatto che Valeria stia godendo per quanto accaduto al suo ex. Ma la Bigella non ci sta, e chiarisce il suo punto di vista. Poche e semplici parole, ma che lasciano intuire come a Valeria non faccia affatto piacere la vicenda che ha coinvolto Alessio.