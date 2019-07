Temptation Island, colpo di scena per quanto riguarda Massimo Colantoni ed Ilaria Teolis: è spuntata una foto molto compromettente…

Si aggiunge un nuovo capitolo al programma di Mediaset, Temptation Island 2019, qualcosa che non è successo davanti alle telecamere della produzione. Già, perché a quanto pare è arrivata una segnalazione su Massimo Colantoni, il fidanzato di Ilaria Teolis di cui si è discusso abbondantemente per quanto è successo nella trasmissione. Ecco che, Isaechia ci offre la segnalazione di una follower che – con una foto – riporta di aver visto Massimo in compagnia di una ragazza in un locale.

Temptation Island tra anticipazioni e spoiler: cosa è successo tra Massimo Colantoni ed Ilaria?

Nel programma abbiamo visto una storia d’amore ridotta ai minimi termini. La coppia sembrava ormai sull’orlo di una crisi fatale. Eppure, alcune fan della trasmissione, stando a delle voci raccolte sul web, hanno giurato di averlo visto in macchina con Ilaria. Per questo, si è potuto ipotizzare un riavvicinamento tra i due. Ebbene, una foto apparsa sul profilo Instagram di Isaechia racconta tutt’altro. Massimo Colantoni, infatti, a meno che non si tratti di un abbaglio o di una persona che gli somiglia veramente molto, sarebbe stato insieme ad una ragazza bionda in un locale. Ecco la foto di cui parliamo:

La foto è stata pubblicata dal canale Instagram del sito Isaechia con l’emoticon di un investigatore: questo fa già presagire un po’ tutto. Infatti, la vita dei ragazzi è praticamente sotto una enorme lente di ingrandimento nel periodo in cui va in onda la trasmissione. Certo, si tratta di atteggiamenti equivoci. Si abbracciano, si toccano. Ma non abbiamo visto nessun bacio. Non sappiamo per quanto tempo siano stati insieme. Può darsi anche si siano separati qualche attimo dopo lo scatto. Non ci resta che aspettare per conoscere la verità. La prossima puntata di Temptation Island ci svelerà nuovi colpi di scena riguardanti non solo Massimo ed Ilaria. Staremo a vedere!